NATO: Savunma planlarımızı aktive ediyoruz

Ukrayna’ya askeri müdahalenin uzun zamandır planlandığını belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarımızı aktive ediyoruz” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri müdahale ile ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı sonrası açıklama geldi.

“Rusya, Ukrayna'ya saldırmıştır. Bu acımasız bir savaş eylemidir.” diyerek sözlerine başlayan Stoltenberg, aylardır yaptıkları uyarıların gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

Stoltenberg, “Kıtamızdaki barış bozulmuştur. Şu anda Avrupa'da savaş vardır.” diye konuştu.

“UZUN SÜREDİR PLANLANAN BİR İŞGALDİR”

Kuzey Atlantik Konseyi'nin Washington Anlaşması'nın 4. maddesi gereğince istişareler için toplandığı bilgisini veren Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hava, kara ve füze saldırıları düzenlediğini, askeri altyapıyı ve büyük kent merkezlerini hedef aldığını söyledi.

Stoltenberg, “Bu kasıtlı, soğukkanlı ve uzun süredir planlanan bir işgaldir.” ifadesini kullandı.

Rus liderlerin can kayıplarının sorumlusu olduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın işgalini en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.

“SAVUNMA PLANLARIMIZI AKTİF HALE GETİRME KARARI ALDIK”

Rusya'ya bir kez daha güçlerini Ukrayna'dan çekme ve diplomasi yolunu seçme çağrısı yapan Stoltenberg, şöyle devam etti:

“NATO'nun ana görevi tüm müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplara ve yanlış anlaşılmalara yer yoktur. Bir müttefike saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacaktır. Bu, bizim toplu güvenliğimizin garantisidir. Kuzey Atlantik Konseyi, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ın talebiyle bugün savunma planlarımızı aktif hale getirme kararı almıştır. Bu, kriz boyunca müttefik ülkeleri korumak için tedbirli ve savunmaya yönelik bir adımdır, NATO Mukabele Kuvveti dahil olmak üzere kabiliyet ve imkanları gerektiğinde gereken yerlere göndermeyi de kapsamaktadır.”

EN AZ 100 SAVAŞ UÇAĞI VE 120 SAVAŞ GEMİSİ HAZIR

Stoltenberg, son haftalarda Doğu Avrupa'da binlerce askerle varlığın kuvvetlendirildiğini, en az 100 savaş uçağı ve 120 savaş gemisinin yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu söyledi.

NATO anlaşmasının 5. maddesi gereğince müttefikleri korumak için gereken her şeyi yapacağını vurgulayan Stoltenberg, “İzlenecek yolu belirlemek üzere NATO liderlerini yarın sanal zirve toplantısına çağırdım.” dedi.

Stoltenberg, NATO'nun otoriter rejimlere karşı özgürlük ve demokrasiyi korumaya devam edeceğini, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın kararlılık içinde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

NATO’DAN YAZILI AÇIKLAMA DA GELDİ

Öte yandan NATO'dan gelen yazılı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz.” denildi.

Saldırının, uluslararası hukukun ve Rusya'nın taahhütlerinin ciddi bir ihlali olduğu vurgulanırken Belarus’un, bu saldırıya olanak sağlandığı vurgulandı.

UKRAYNA’YA TAM DESTEK

Açıklamada, NATO'nun Ukrayna halkının ve onun meşru, demokratik olarak seçilmiş başkanının, parlamentosunun ve hükümetinin yanında olduğu, Ukrayna'nın kara suları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiği ifade edildi.

AYRILIKÇI BÖLGELERİ TANIMA KARARINA KINAMA

“Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya, Ukrayna içindeki ve çevresindeki tüm güçlerini geri çekmeye, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uymaya ve ihtiyacı olan herkese güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardıma izin vermeye çağırıyoruz.” denilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını da şiddetle kınandı.

“RUSYA EKONOMİK VE SİYASİ BEDEL ÖDEYECEK”

Açıklamada, Rusya'ya “en güçlü şekilde, seçtiği şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönme” ve Rusya liderlerine, “eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenme” çağrısı yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Rusya çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın iş birliği içinde olmaya devam edecektir.”

“EK ADIMLAR ATMAYA KARAR VERDİK”

Rusya'nın eylemlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altının çizildiğini açıklamada, şunlar kaydedildi:

“NATO, tüm müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. İttifak'ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz varlıkları yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm olası durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık.

Bugün Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik.”