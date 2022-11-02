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Narkotik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hakkımızı helal etmiyoruz

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet Teşkilatıyla ilgili suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Narkotik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hakkımızı helal etmiyoruz
Kamusaati
Kamusaati
02 Kasım 2022 Çarşamba 23:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımında Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu Kılıçdaroğlu'na Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, rakamlarla yanıt verdi.

"İftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz"

"Tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yapan, 252 bin 590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz"

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeledeki başarıları paylaşıldı

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada madde kullanım yaygınlığı, Avrupa ile Türkiye'deki yakalanan uyuşturucu miktarları ve madde bağlantılı ölüm grafikleri paylaşıldı.

Grafiklerde, Türkiye'nin dünden bugüne uyuşturucu ile mücadele konusunda elde ettiği başarılar da yer aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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