Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı

Bursa'daki bir camide namaz kılan genç, namaz esnasında baygınlık geçirdi. Durumu önceden fark eden arkasındaki bir vatandaş, namazını bırakıp genci yere yığılmadan yakaladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cuma namazında ilginç bir olay yaşandı. Namaz kılan bir genç rukuya eğilip kalktığı sırada, anlık bir baygınlık geçirerek düşmeye başladı. Tam o sırada arkasında bulunan bir vatandaş genci yakaladı. Olay anbean caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Hocaköy yolunda bulunan İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde meydana geldi. Cuma namazı için camiye giden bir genç namaz sırasında bir anda baygınlık geçirmesi sonucu rukuya kaktığı anda sırt üstü geri düştü. Adamın düşüşünü fark eden hemen arkasında namazda olan Erdal Kaydı isimli vatandaş ise namazı bırakarak genci ani bir reflekse tutmayı başardı. O anlar ise saniye saniye camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
TOKAT ATARAK KENDİNE GETİRMİŞ
Olay anını anlatan Erdal Kaydı, şunları söyledi: "İkinci rekata kalmıştık rukuya eğilip kalktığımız sırada çocuğun 3 adım geriye geldiğini fark ettim. Baktım çocuk yere düşecek 'namazı mı bırakayım yoksa çocuğu mu yakalayayım' diye düşünürken 'çocuğu yakalamam daha mantıklı' dedim. Namazı bozup çocuğu son anda yakaladım. Baktım baygınlık geçiyor bende kendisine bir tokat attıktan sonra hemen kendisine geldi. Sonra namaza kaldığımız yerden devam ettik. Namaz sonrası kendisi hemen gittiği için soramadık olayı. Allah korusun tutmasaydım belkide daha kötü olacaktı, olay böyle gerçekleşti" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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