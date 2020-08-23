0
0
0
0
0
0
0
0

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı

Bursa'daki bir camide namaz kılan genç, namaz esnasında baygınlık geçirdi. Durumu önceden fark eden arkasındaki bir vatandaş, namazını bırakıp genci yere yığılmadan yakaladı.

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
23 Ağustos 2020 Pazar 00:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cuma namazında ilginç bir olay yaşandı. Namaz kılan bir genç rukuya eğilip kalktığı sırada, anlık bir baygınlık geçirerek düşmeye başladı. Tam o sırada arkasında bulunan bir vatandaş genci yakaladı. Olay anbean caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Hocaköy yolunda bulunan İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde meydana geldi. Cuma namazı için camiye giden bir genç namaz sırasında bir anda baygınlık geçirmesi sonucu rukuya kaktığı anda sırt üstü geri düştü. Adamın düşüşünü fark eden hemen arkasında namazda olan Erdal Kaydı isimli vatandaş ise namazı bırakarak genci ani bir reflekse tutmayı başardı. O anlar ise saniye saniye camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Namazını bıraktı, bayılan genci yakaladı

TOKAT ATARAK KENDİNE GETİRMİŞ

Olay anını anlatan Erdal Kaydı, şunları söyledi: "İkinci rekata kalmıştık rukuya eğilip kalktığımız sırada çocuğun 3 adım geriye geldiğini fark ettim. Baktım çocuk yere düşecek 'namazı mı bırakayım yoksa çocuğu mu yakalayayım' diye düşünürken 'çocuğu yakalamam daha mantıklı' dedim. Namazı bozup çocuğu son anda yakaladım. Baktım baygınlık geçiyor bende kendisine bir tokat attıktan sonra hemen kendisine geldi. Sonra namaza kaldığımız yerden devam ettik. Namaz sonrası kendisi hemen gittiği için soramadık olayı. Allah korusun tutmasaydım belkide daha kötü olacaktı, olay böyle gerçekleşti" diye konuştu.

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı

Kaynak: İHA

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber