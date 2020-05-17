Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu, Başkomutan Erdoğan'ın Askerlere Süprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı üs bölgesinde görev yapan askerlere ziyaret gerçekleştirerek Askerlerle birlikte Üs bölgesinde İftar Yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Namaz Dağı'nda askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Sayın Bakanım, sayın komutanlar, sayın komandolarımız, kardeşlerimiz öncelikle Ramazan ayını kutluyorum. Şu an da tam böyle terörle mücadelenin uç noktasındasınız. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Sizin ortaya koyduğunuz bu duruş, bu mücadele Allah'ımıza hamdolsun bizi çok farklı bir noktaya getirdi.

Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröristleri tamamen onları yokluğa mahkum ettiği gibi, özellikle milletimizin size olan bağlılığını, size olan sevgisini devamlı arttırmaktadır.

Koronavirüs belasının olduğu bu dönemde hakikaten farklı bir mücadele sürüyor. Sizler bu mücadelenin yapıldığı dönemde hem bu mücadeleyi hem de teröre karşı mücadeleyi

sürdürüyorsunuz. Allah yardımcımız olsun inşallah.