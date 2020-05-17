0
0
0
0
0
0
0
0

Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu, Başkomutan Erdoğan'ın Askerlere Süprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu, Başkomutan Erdoğan'ın Askerlere Süprizi
17 Mayıs 2020 Pazar 00:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Namaz Dağı üs bölgesinde görev yapan askerlere ziyaret gerçekleştirerek Askerlerle birlikte Üs bölgesinde İftar Yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Namaz Dağı'nda askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Sayın Bakanım, sayın komutanlar, sayın komandolarımız, kardeşlerimiz öncelikle Ramazan ayını kutluyorum. Şu an da tam böyle terörle mücadelenin uç noktasındasınız. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Sizin ortaya koyduğunuz bu duruş, bu mücadele Allah'ımıza hamdolsun bizi çok farklı bir noktaya getirdi.

Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröristleri tamamen onları yokluğa mahkum ettiği gibi, özellikle milletimizin size olan bağlılığını, size olan sevgisini devamlı arttırmaktadır.

Koronavirüs belasının olduğu bu dönemde hakikaten farklı bir mücadele sürüyor. Sizler bu mücadelenin yapıldığı dönemde hem bu mücadeleyi hem de teröre karşı mücadeleyi

sürdürüyorsunuz. Allah yardımcımız olsun inşallah.

 

 

 

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 
 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber