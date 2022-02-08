Nafakada 'süre sınırı' düzenlemesinde sona yaklaşılıyor

Bakan Bekir Bozdağ'ın masaya yatırdığı düzenlemeye göre; ödeme süresinde üst sınır 3 yıl olarak belirlendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, göreve gelmesinin ardından AK Parti'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı 'nafaka' düzenlemesi üzerinde yoğun çalışmalar sürdürüyor.

Konuyla ilgli taslak metin, Bakan Bekir Bozdağ'ın ana gündeminde yer alıyor.

Bakan Bozdağ'ın, taslak incelemelerinin ardından önümüzdeki günlerde AK Parti hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelerek toplantı yapması bekleniyor.

Taslak metnin, görüşmelerin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

ÖDEME İÇİN ÜST SINIR OLACAK

Taslak metne göre; nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecek.

Örneğin; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hakim nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.

BOŞANMA DAVALARINDA DA DÜZENLEME YAPILACAK

Bununla beraber boşanma davalarında da farklı bir düzenlemeye gidilecek.

Çekişmeli boşanma davalarına konu olan tazminat, velayet, nafaka ya da eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi sebepler için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Böylelikle kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında boşanma sonrası karar çıkacak.