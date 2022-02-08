EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

Nafakada 'süre sınırı' düzenlemesinde sona yaklaşılıyor

Bakan Bekir Bozdağ'ın masaya yatırdığı düzenlemeye göre; ödeme süresinde üst sınır 3 yıl olarak belirlendi.

Nafakada 'süre sınırı' düzenlemesinde sona yaklaşılıyor
08 Şubat 2022 Salı 09:57

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, göreve gelmesinin ardından AK Parti'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı 'nafaka' düzenlemesi üzerinde yoğun çalışmalar sürdürüyor.

Konuyla ilgli taslak metin, Bakan Bekir Bozdağ'ın ana gündeminde yer alıyor.

Bakan Bozdağ'ın, taslak incelemelerinin ardından önümüzdeki günlerde AK Parti hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelerek toplantı yapması bekleniyor.

Taslak metnin, görüşmelerin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

ÖDEME İÇİN ÜST SINIR OLACAK

Taslak metne göre; nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecek.

Örneğin; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hakim nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.

BOŞANMA DAVALARINDA DA DÜZENLEME YAPILACAK

Bununla beraber boşanma davalarında da farklı bir düzenlemeye gidilecek.

Çekişmeli boşanma davalarına konu olan tazminat, velayet, nafaka ya da eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi sebepler için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Böylelikle kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında boşanma sonrası karar çıkacak.

"MAĞDURLARIN SIKINTILARINI GİDERECEĞİZ"

Öte yandan AK Parti kurmayları, geçtiğimiz dönemlerde bir açıklama yaparak "Yakın bir dönemde nafaka için toplantı yapacağız. Taslak metin tamam. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Düzenlemeyi bu yıl içerisinde Meclis gündemine getirmeyi planlıyoruz. Bu konudan mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını gidereceğiz. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ömür boyu nafaka uygulamasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.