Mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü illerin sayısı açıklandı! Hangi illerde Mutasyonlu virüs var?

Türkiye son günlerde mutasyonlu koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Daha ölümcül ve daha çabuk bulaşıldığı tespit edilen virüsün hangi illerde görüldüğü merak konusuydu. Açıklama Bilim Kurulu'ndan geldi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan yapmış olduğu açıklamasında mutasyonlu virüsün görüldüğü illerin sayısının yükseldiğini belirterek açıklama geldi.

Dr. Turan yapmış olduğu açıklamasında mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. Detaylar haberimizde

"HER BİREYİN HASTANEYE VE YOĞUN BAKIMA İHTİYAÇ DUYMA ORANLARI ARTABİLİR"

Prof. Dr. Turan, yaptığı açıklamasında "Son günlerde özellikle İngiltere'deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

17'DEN 23'E YÜKSELDİ

Bakan Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü il sayısının 17 olduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Dr. Turan, 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz. 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandı. Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık şiddetinin nasıl olduğu konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat son günlerde özellikle İngiltere'deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da aslında şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor"