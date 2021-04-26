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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

Fenella Fox isimli fenomen, kendisini sürekli koltuk altı kıllarını kesmeden paylaşım yaptığı için eleştiren trollere yaptığı açıklama ile cevap verdi. Fox ayrıca koltuk altı kıllarını seven hayranlarının da olduğunu hatta bu hayranlarına bu fotoğrafları satarak binlerce dolar kazandığını söyledi.

Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var
26 Nisan 2021 Pazartesi 00:04
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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

Fenella Fox, kendisi ile barışık bir insan olduğunu, gelecekte vücut kıllarının ve makyajsız kadınların toplum tarafından çok daha iyi kabul göreceğini söyledi.

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

Fox, 18 yaşına geldiğinde model olarak çalışmaya başladığını ve cinsel içerikli fotoğraflar satmaya başladığını.

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

Genç fenomen, bazen koltuk altı kıllarını tıraş etmeden fotoğraf çekip paylaştığı için ciddi saldırılara uğradığını öyle ki yaşamından endişe etmeye başladığını söyledi.

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

Fox, bunun yanı sıra koltuk altı kıllarını seven hayranlarının da olduğunu hatta bu hayranlarına koltuk altı kıllarını satarak ayda binlerce dolar kazandığını söyledi.

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

Yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan Fox, bazı hayranlarının kendisine koltuk altı kıllarını kesmemesi için yalvardıklarını söyledi.

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

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Müstehcen pozlarından binlerce lira kazanan fenomenin mide bulandıran bir yöntemi daha var

Kaynak: Kamu Saati Özel
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