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Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu

Sarıgül'ün partisinin ismi Türkiye Değişim Partisi oldu. Logosunda ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldız yer alıyor.

Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi ve logosu belli oldu
17 Aralık 2020 Perşembe 12:42

2019 yılının Ocak ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlayarak CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırmıştı.

Merakla beklenen parti isimi ve logosu için tanıtım töreni düzenleyen Sarıgül  İstanbul'da bir otelde partisinin ismini ve logosunu basın açıklaması ile duyurdu.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ

Sarıgül'ün partisinin ismi Türkiye Değişim Partisi olurken logosunda ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldız yer aldı.

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