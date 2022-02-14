Mustafa Sarıgül fondaş medyaya tepki gösterdi: Objektif yayın yapıyorsan bizi de çıkartacaksın

Muhalif medya kuruluşlarının kendisini canlı yayına çıkarmamasıyla ilgili konuşan Mustafa Sarıgül, Halk TV'ye çağrıda bulundu. Sarıgül, "Partimin hakkını kimseye yedirmem." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir canlı yayın programına konuk oldu.



Sarıgül'e programda, 'Mustafa Sarıgül'ü bir muhalefet gütmesine rağmen neden fondaş denilen o medyada görmüyoruz? Sizi neden çıkartmıyorlar?' diye soruldu.



'KISKANILIYORUZ'

Muhalif basın tarafından kıskanıldığını söyleyen Sarıgül, partisinin dipten gelen bir dalga olduğunu belirtti.



'OBJEKTİF YAYIN YAPIYORSAN TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ'Nİ ORAYA ÇIKARACAKSIN'



'Sen objektif yayın yapıyorsan ayrı gayrı demeden Türkiye Değişim Partisi'ni oraya çıkaracaksın ve istediğin gazeteci arkadaşları da karşımıza alacaksın. Sorularını da özgürce sorup cevaplayacağız.' diyen Sarıgül, partisinin hakkını kimseye yedirmeyeceğini sözlerine ekledi.



'BİZİ ÇIKARMAZSAN HESABINI AĞIR BİR ŞEKİLDE SORARIZ'



Açıklamalarına devam eden Halk TV'ye şu ifadelerle seslendi;



'Bu noktada bir kıskançlık var, bizim dipten gelen bir dalga olduğumuzu biliyorlar. Ben buradan bir kere daha Halk TV'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili Cafer, sen aslan parçasısın sen bir yiğitsin.. Cafer Halk Tv'nin kurucusu ve sahibi. Halk Tv'de bizim çok emeğimiz var, bizim de vakti zamanında orası için çok çalışmışlığımız var. Sen objektif yayın yapıyorsan ayrı gayrı demeden Türkiye Değişim Partisi'ni oraya çıkaracaksın ve istediğin gazeteci arkadaşları da karşımıza alacaksın. Sorularını da özgürce sorup cevaplayacağız. Sen o zaman diğer yeni kurulan bizden daha fazla katma değeri az olan o partileri ekranına çıkarıyorsan bizi de çıkarmak zorundasın. Sen bizi çıkarmazsan onun hesabını biz sana çok ağır bir şekilde sorarız. Ben Türkiye Değişim Partisi'nin hakkını kimseye yedirtmem.'