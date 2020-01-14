MUSTAFA İLMEK KONUŞTU , SALON İNLEDİ!

Mustafa İlmek Ak parti,Tayyip Erdoğan Kayseri İncesu belediye başkanı Mustafa İlmek'e rozetini taktı

Ve sonunda beklenen oldu.AK parti grup toplantısında Cumhurbaşkanımız ile Mustafa İlmek başkanımız buluştu.Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından başkanımız Mustafa İlmek'e rozetini bizzat Recep Tayyip Erdoğan taktı.Salonun büyük alkışını alan Başkan İlmek, kısa bir konuşma yaparak burada olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

SADECE İNCESU DEĞİL TÜM KAYSERİ İÇİN MUSTAFA İLMEK

Salonda Mustafa İlmek'e ilgi büyüktü.Salondaki izleyiciler İncesu seninle gurur duyuyor diye değil Kayseri seninle gurur duyuyor diye tezahürat yaptılar.Ak parti cephesinden de bu tezahüratlara olumlu tepkiler geldi.Bunu aceba nasıl anlamamız gerekir ilerideki günlerde göreceğiz.Kayserili hemşehrilerimiz Mustafa İlmek'in konuşmasından sonrada,İlmek'i alkış yağmuruna tuttular.

CUMHURBAŞKANIMIZ MUSTAFA İLMEK'İN KULAĞINA FISILDADI

Salondaki yoğun destek ve Mustafa İlmek'in konuşmasının ardından, Recep Tayyip Erdoğan Mustafa İlmek'in elini tekrar sıktı ve kulağına bir şeyler fısıldadı.Buna karşılık olarak İlmek, Cumhurbaşkanımıza tebessüm ederek karşılık verdi.Cumhurbaşkanımızın İlmek'in kulağına ne fısıldadığı ise merak konusu oldu.

5 BELEDİYE BAŞKANINA ROZET TAKILDI ANCAK EN BÜYÜK İLGİ İLMEK'E GÖSTERİLDİ

Sanki 40 yılık siyasetçiymiş gibi konuşmasını yapan,rahat ve profesyonel tavırları ile dikkat çeken Mustafa İlmek, salondaki tüm siyasetçilerin beğenisini kazandı.Diğer başkanların heyecanları ise dikkat çekti.Konuşmasını yapan İlmek başkan, daha sonra Cumhurbaşkanımızla el sıkıştı.

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NAZMİ YAKUT

İŞTE MUSTAFA İLMEK'İN CANLI GÖRÜNTÜLERİ: