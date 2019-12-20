Mustafa İlmek hakkında inanılmaz sözler, Günlükhaberim.com da yayınlandı!

gunlukhaberim.com Mustafa İlmek haberi tüm Kayseri'de geniş yankı buldu..

Bakın bir durun..! Mustafa İlmek'i özellikle sosyal medya da eleştirenlerin %95 i İncesulu değil! Dışarıdan haberi görüp siyasi rant sağlama peşinde olan, İncesudaki seçim dönemini ve yarışını hiçbir şekilde bilmeyen,İncesu ile alakası olmayan insanlar her zaman ki yaptıklarını yani karalama çalışmalarına devam ediyor.

ZATEN İLMEK HER ŞEKİLDE BAŞKAN OLACAKTI!

Başkan İlmek, özellikle İncesu halkının talepleri ile bu yola çıktı.Seçime 2 yıl kala başladı çalışmalarına.İncesu halkı onu baştacı yapıp,seçimlere girmesini istedi.Halkı geri çevirmedi, bu yola başkoydu.Cumhur ittifakının hata yapmasına bile aldırış etmedi, her türlü sıkıntılara rağmen çekilmedi,mücadele etti.Açıkcası Mustafa İlmek'in seçileceği zaten belliydi.Yolda bizi çeviren dedelerimiz bile oyun İlmek'e değil mi diye soruyorlardı..!

BU ADAM SİZE NE YAPTI!

Başkan seçildikten sonra Gecenin 12 sinde bile telefonlara cevap verdi.Hangi başkan bunu yaptı Allah aşkına cevap verin! Bir sorumuz olduğunda her şeyi en ince detayına kadar anlattı.Kimsey ötekileştirmedi.Seçim günü zafer kazandığında Chp'li kardeşlerim, İyi partili kardeşlerim, Ak partili kardeşlerim , Mhp'li kardeşlerim demedi mi? Makamına gittiğiniz de sizi hiç geri çevirdi mi? Yok dedirtti mi?

Bir derdiniz hatta şahsi bile olsa gereken ilgiyi göstermedi mi? Bu adam halkın içinden bir adam gibi davranmadı mı?İncesu'yu kucaklamadı mı? Biliyorum ki bu yazıyı okuyan tüm İncesu'lu hemşehrilerim evet haklısın diyorlar..Eğer öyle düşünüyorsanız lütfen oyuna gelmeyin, İlmek'in İncesu'da ne kadar sevildiğini her platformda açıklayın.Çekinmeyin, sosyal medyada da bunu kimliğiniz ne olursa olsun yazın!

Böyle yürekli insanlar zaten çok çok zor gelir güzel İncesu'nun başına..Onu kaybetmeyelim.İncesulu'nun iyi yürekli,güler yüzlü başkanın yanında olması gerekmiyor mu?

700 BİN LİRALIK ARABAYMIŞ! İLMEK'İN ÖYLE ŞEYLERE İHTİYACI YOK Kİ ZATEN!

İncesu ile alakası olmayan,İncesulu bile olmayan bazı siyasi görüşe sahip olan kişilerin , son dönemde Mustafa İlmek'i karalamak için en büyük silahı makam aracı oldu.Araç kiralamaya verilen yüzbinlerce lira İlmek'in canını o kadar yakmış ki adam gidip,İncesu belediyesine laik bir araç almış.Unutmayın İlmek İncesu belediyesine aldı o aracı , KENDİ ŞAHSINA DEĞİL!!! Birçok belediye zaten bunu yapıyor!

Ayrıca İlmek için sıradan şey bu ,adam zaten başarılı bir avukat,başkan seçilmeden önce de ekonomik olarak durumu son derece iyiydi ve bu araçlardan daha iyi araçlara biniyordu!Karalayacak hiçbir şey bulunamayınca makam aracına mı saldırdınız siyasi rant peşindeki troller?

ŞUNU İYİ BİLMEK LAZIM

Bakın asla Atatürk'ün partisi CHP'ye yada diğer partilere bir eleştirimiz olamaz.Tüm siyasi partilere elbette saygımız sonsuz.Ancak Mustafa İlmek'in seçimi Chp ya da İyi parti ile kazandığını söylemek asla doğru olmaz ve buna hiçbir İncesulu da inanmaz.Çünkü 2014 yerel seçimlerinde CHP İncesu'da 500 oy almıştır.İnternetten kayıtlara bakabilirsiniz.Mustafa İlmek aday olmasaydı zaten çok büyük farkla Cumhur İttifakı İncesu'da kazanacaktı.Lütfen şimdi adaletli olun ve düşünün.Eski seçimleri düşünün.Hiçbir CHP'li ya d İyi partilinin bizim sayemizde kazandı, sonra başka bir partiye geçti diye eleştiri yapmaya hakkı yoktur.

İncesu'nun geçmişi bellidir.İncesu milliyetçi bir ilçedir.Zaten Mustafa İlmek' e haksızlık yapılmasaydı ve Mhp'den aday gösterilseydi %75 ile başkan olacaktı.

SADECE İNCESU SEVDALISI! HİZMET SEVDALISI!

Mustafa İlmek'i yakından tanımalısınız..Onun İncesu için ve İncesulu insanının çıkarları için yapamayacağı şey yok..İlçesine daha iyi hizmetler getirebilmek için birçok kişiyi karşısına aldı ve bunu başardı..Güçlü bir partiye bir takım siyasi çıkarları için geçtiğini söyleyen insanlar, Mustafa İlmek'i yakından tanımayan insanlardır.

Ne kimsenin siyasi görüşü ne de kimsenin etnik kökeni ile ilgilenmiyor bu adam!İnsana insan olduğu için değer veriyor ve halkına önem veriyor.İstese gidip en iyi mesleklerden biri sayılabilecek Avukatlık mesleğini yapmaz mıydı?Para pula, söhrete,takibe ihtiyaç duysaydı,30 bin nüfuslu İncesu'nun derdi ile uğraşmaz ve daha rahat bir hayat seçmez miydi?

HABERİN KAYNAĞI : www.gunlukhaberim.com

YAZAR: NAZMİ YAKUT ( DPU)