Muslera sakatlandı mı, Muslera kaç ay maç oynamayacak-RİZESPOR-GALATASARAY

Rizespor karşısında büyük şok yaşayan Galatasaray'a bir şok da Fernando Muslera'dan geldi..

Galatasaray uzun bir süreden sonra tekrar sahaya çıktı.Rizespor deplasmanında beklenenin çok altında bir futbol oynayan Galatasaray,Rizespor'a 2-0 yenilerek, şampiyonluk yolunda derin bir yara aldı..

GALATASARAY'A RİZESPOR YENİLGİSİNDEN ÇOK MUSLERA'NIN SAKATLIĞI ŞOK ETTİ!

Muslera sakatlandı mı, Muslera kaç ay maç oynamayacak soruları şimdiden Google'de aranmaya başlandı..Üzücü haber geldi..Galatasaray'ın efsane galecisi Fernando MUSLERA en az 8 ay sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY BİR MAÇ DA 2 ŞOK YAŞADI

Haftalardır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, aynı zamanda haftalardır galibiyet yüzü görmeyen Rizespor!a karşı yenilerek büyük bir şok yaşadı.Ancak bu şokun yanında Gs'nin efsane kalecisi Muslerayı'da kaybetti.İlk gelen röntgen görüntülerine göre Muslera en az 8 ay sahalardan uzak kalacak.

Muslera Galatasaray'ın bel kemiğiydi!

Yıllardır Galatasaray'da müthiş bir performans sağlayan Fernando Muslera,çok çok uzun bir zaman Gs'den ve sahalardan uzak kalacak.Galatasaray Rizespor karşısında aldığı şok yenilgiden öte Muslera'nın yerini nasıl dolduracağını düşünmeye başladı.

Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Muslera, oyuna devam edememişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kalecinin röntgen filmi paylaşıldı.

Kaval kemiğinde kırık tespit edilen tecrübeli eldivenin 6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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