kar ne zaman
kar ne zaman
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
1
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0

Muş'ta Eğitime kar engeli! Valilikten son dakika kar tatili açıklaması!

Muş'ta okullar tatil mi?, 11 ocak 2022 Muş'ta okullar tatil, Muş Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında şehir genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de izinli sayılacak.

Muş'ta Eğitime kar engeli! Valilikten son dakika kar tatili açıklaması!
10 Ocak 2022 Pazartesi 23:26

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İL GENELİNDE 1 GÜNLÜK TATİL

Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.

HAMİLE VE ENGELLİLERE İDARİ İZİN

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.