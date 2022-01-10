Muş'ta Eğitime kar engeli! Valilikten son dakika kar tatili açıklaması!

Muş'ta okullar tatil mi?, 11 ocak 2022 Muş'ta okullar tatil, Muş Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında şehir genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de izinli sayılacak.
Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
İL GENELİNDE 1 GÜNLÜK TATİL
Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.
HAMİLE VE ENGELLİLERE İDARİ İZİN
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.