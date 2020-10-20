Muş'ta aşiret düğününde 1 milyon lira takıldı

Muş’ta pandemi nedeniyle 1 saatte gerçekleştirilen ve takı töreni 40 dakika süren düğünde, genç çifte 1 milyon lira değerinde altın ve para takıldı.

Muş’ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya’nın oğlunun düğünü, görkemli bir şekilde yapıldı.

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı.

TAKI MERASİMİ 40 DAKİKA SÜRDÜ

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği ve evli çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin lira paranın takıldığı düğünün takı merasimi de 40 dakika sürdü.

Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.