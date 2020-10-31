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Murat Kurum: Vatandaşlara kira yardımı yapılacak

Murat Kurum: Vatandaşlara kira yardımı yapılacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan ve ağır hasar gören binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.

Murat Kurum: Vatandaşlara kira yardımı yapılacak
31 Ekim 2020 Cumartesi 12:01

Murat Kurum: Vatandaşlara kira yardımı yapılacak

 Murat Kurum: Vatandaşlara kira yardımı yapılacak   Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan ve ağır hasar gören binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki şiddetli depremin ardından hasar alan binalara yönelik açıklamalarda bulundu.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Bakan Murat Kurum, hasarlı binalar için tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

KİRA DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakan Kurum, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.

Binasına girip eşyalarını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak."

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