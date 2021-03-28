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Murat Kurum: Kanal İstanbul projesinin imar planlarını onayladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi için imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını duyurdu.

Murat Kurum: Kanal İstanbul projesinin imar planlarını onayladık
28 Mart 2021 Pazar 01:37

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesi'ndeki durum değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ASKIYA ÇIKARMIŞ BULUNUYORUZ"

Kanal İstanbul projesine değinen Kurum şunları söyledi: "Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan itirazlar doğrultusunda bu itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık.

1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirmek, vatandaşlarımızın sorunlarını problemlerini çözerek İstanbul'umuza değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul'umuza,  Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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