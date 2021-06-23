Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Kanal İstanbul projesiyle ilgili yatırımcılara tehditler savuran Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bakan Murat Kurum, ülkenin itibarının zedelendiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta Kanal İstanbul projesini engelleyeceklerini, yapılmaması için her yolu deneyeceklerini dile getiriyor.

CHP Lideri, Kanal İstanbul'un yapımında rol almaya hazırlanan yatırımcıları da açık açık tehdit etmeye başladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YATIRIMCILARA TEHDİT

Kılıçdaroğlu; son açıklamasında, "Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir ya da gelir de ihalesini alırsa iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız, o ülke ile de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KURUM CEVAP VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesine değindi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

"ÜLKENİN İTİBARINI ZEDELİYOR, KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR"

"Kanal İstanbul’a dair talihsiz açıklamaları duyuyoruz." diyen Bakan Murat Kurum, "Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de komik duruma düşürüyor.

"KANAL İSTANBUL'UN ÜLKEMİZE KATTIĞI DEĞER.."

Kanal İstanbul’un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi, İstanbul’umuzu depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok iyi biliyor.

TEHDİT VE ŞANTAJ DİLİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Milletimizin iradesini yok sayan, yatırımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz.

KANAL İSTANBUL'U HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Milletin iradesine kastedenlerin tüm engelleme girişimlerine rağmen nasıl Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü hayata geçirdiysek, Kanal İstanbul’u da aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz.” açıklamasında bulundu.