Muhtarlık Kalkacak mı?, Muhtlık ne zaman kaldırılacak?, Büyükşehirlerde muhtarlık sistemi kalkıyor mu?

"Muhtarlıklar kaldırılacak mı?", Türkiye, MERNİS ve e-devlet sistemi ile küresel dünyaya adapte olmaya başlarken, yıllardır kurulu olan muhtarlık sistemi kaldırılacak mı?

Muhtarlıklar kaldırılacak mı?

,MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teklifinin ardından Büyükşehir yasasıyla ilgili parti kurmayları çalışmalara başladı. 30 büyükşehirde belediye başkan adayının ekibi ile birlikte seçime girmesi üzerinde duruluyor. Büyükşehirlerdeki muhtarlıkların kaldırılması da çalışmalar kapsamında.

Büyükşehirlerde muhtarlıklar kaldırılır mı kaldırılmaz mı şimdilik net bir bilgi yok..

Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Muhtarlar Konfederasyon başkanları birer açıklama yaparak şunları söylediler.. Büyükşehirlerde Muhtarlıkların kaldırılması değil yeni hizmet alanlarının oluşturulması ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. 190 yıllık demokrasi tarihinin temel taşı muhtarlık müessesinin aynı zamanda bir kültür mirası olduğu unutulmamalıdır.

Muhtarlık 1933 yılında kaldırıldı ancak 1944 yılında 4541 sayılı kanun ile tekrar muhtarlık müessesesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Muhtarlık halkın sosyal yaşantısının bir parçasıdır, Muhtar halkın sırdaşı, yoldaşı ve devletin en uç noktadaki ayrım yapmadan hizmet yapan birimidir. Muhtarlığın önemini anlamak için 1933 - 1944 yılları iyi analiz edilmelidir.

Muhtarlık müessesesinin kaldırılmaya değil, yeni kanunlara ihtiyacı vardır. Yapmış olduğumuz ​görüşmelerde içişleri bakanlığının gündeminde muhtarlık müessesesinin kaldırılması gibi bir düşünce ve çalışma yoktur...

Açıklamalar bu yönde..

Muhtar seçilmiş kişidir.. Ve muhtarın herhangi bir siyasi partisi bulunmaz.. Hiçbir siyasi partinin hiçbir siyasi parti liderinin gücünü arkasına alarak seçime girmez..

En demokratik seçim muhtarlık seçimidir.. Muhtarlığı sadece evrak mühürlemek olarak görürseniz elbetteki e-devletten evraklar temin edileceğinden muhtarın görevi azalıyor.. Oysa muhtarın görevi sadece evrak mühürlemek değildir..

Muhtarlık mahalleyle özdeşleşmiş bir kurumdur..

190 yıllık geçmişi bulunan kaldırıldığında işlerin yürümediği tarihte görülmüştür.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan’ın Muhtarlara önem vermesinin en büyük nedeni.. Ülkenin en ücra köşesinde var olan sorunun ivedi yetkililere bildirerek sorunun çözüme kavuşması.. Bir mahallede var olan sorunlar ne kadar çabuk çözülürse vatandaş ile devlet arasındaki bağ güçlenir.. Muhtar devlet ile vatandaş arasında bir köprüdür.

Muhtar mahallenin tabiri caizse acil servisidir.. Muhtar başınız dara düştüğünde devletin ilk kapısıdır.

Muhtar devletin içerisinde olup hem vatandaşına hem devletine yakın olan bir başka organ yoktur.

Muhtar Mahallesinde çalışma saatleri kanunla belirlenmiş olup, ancak 24 saat mesai yapan, gecenin hangi saatinde olursa olsun kapısını çalacağınız, kendisine ulaşacağınız devletin temsilcisidir.

Muhtar acınızı, sevincinizi paylaşan, yanmayan sokak lambanıza koşan, yolunuzun açılmasına öncülük eden, alınmayan çöpünüzle ilgilenen, mahalledeki yoksulu, yetimi, garip gurebayı gözeten, kısacası her kurumla aranızda köprü görevi yapan bir kurumdur.

Avukatlık işi olan da, komşusuyla kavga eden de, kızı kaçan da, devletle işi olan da muhtara koşar..

Muhtar bazen avukat, bazen müdür, bazen anne, bazen baba olur. Kimin ne işi varsa önce muhtara koşar..

Muhtar mahallenin her şeyine koşar.. Muhtarla özelinizi paylaşır, içinizi döker, dertlerinizi yanarsınız.. Evet muhtarlık sadece evrak mühürlemekten ibaret değildir..

Muhtarlık ahde vefa, kadim dostluklara kapı, yetimlere ses, hizmetlere öncülük etmektir..