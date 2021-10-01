Muhtar maaşları kalkıyor mu 2022 ?

Muhtar maaşları kalkıyor mu? Muhtar maaşları kaldırılıyor mu? Muhtar maaşları kaldırılacak mı 2022

Arkadaşlar delinin biri bir kuyuya taş atmış 40 tane akıllı çıkaramamış olayına geldik yine...Evet son birkaç gündür Muhtar maaşları kaldırılacak mı ya da muhtar maaşı kaldırıldı mı diye sosyal medya kaynıyor..Ancak işin aslı asla böyle değil..Kamu saati olarak haberi bizzat muhataplarına sorduk böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığı cevabını aldık!

GÜNCELDİR, 1 Ekim 2021 !MUHTARLIK MAAŞI KALKMADI

Tek soru ve tek cevap, Muhtar maaşları kaldırılacak mı? Kesinlikle HAYIR..Haberi kaynağından öğrendik ne böyle bir düzenleme söz konusu ne de ilgili konu ile çalışma...Ne muhtarlar ne de muhtar adayları hiç tedirgin bile olmasınlar..Zaten mantığa da sığmaz böyle bir karar..Herkes kendi yoluna baksın,Muhtar muhtarlığını yapsın,Muhtar adayı isen de adaylığına,çalışmalarına devam etsin.

Malesef sosyal medya da yayılan bu haber hem muhtarları hem de muhtar adaylarını sıkıntıya soktu..Ancak durum sanıldığı gibi değil..

BİR KISIM İNTERNET MEDYASINDA MUHTARLIK MAAŞI KALKTI DİYE HABERLER VERİLDİ!

" Muhtarlar ortalama 2 bin Türk Lirası maaş alıyorlardı. Muhtarlarla ilgili alınan yeni karar ile Muhtar maaşlarının kaldırılacağı açıklandığı bilgisine ulaşıldı. Devam eden görüşmeler sonucunda Muhtarların daha önce olduğu gibi gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüleceği yönünde karar alınacağı, kararın tebligat niteliğinde resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği beklendiği, seçimler öncesine yetiştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi. "

Yukarıdaki yazı bir takım internet sitelerinde kaynak verilmeden yayınlanıyor.Ancak işin aslı kesinlikle öyle değil.Yalan haberlerle reyting yapmaya calışan meslektaşlarımızı malesef kınamak zorunda kalıyoruz.Konuyu bizzat yetkilisinden dinledik ve öğrendik,Muhtar maaşları ile ilgili hiçbir çalışmanın bulunmadığı haberine ulaştık.

Seçimler öncesinde bu tarz haberler yaparak,reyting kaygısı güden haber siteleri malesef yalan haber yapmaktan öteye gidemeyecekler.Lütfen bu yalan haberlere itibar etmeyiniz..