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Muhtar maaşları kaç lira oldu? 2022 Zamlı Muhtar Maaşları ne zaman yatacak?

Erdoğan, muhtarları sevindirecek müjdeyi verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkartılarak 4 bin 250 lira olacağını duyurdu.

Muhtar maaşları kaç lira oldu? 2022 Zamlı Muhtar Maaşları ne zaman yatacak?
19 Ocak 2022 Çarşamba 21:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, muhtarları sevindirecek müjdeyi verdi.

MUHTARLARIN MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKTI

Muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılacağına duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamın 4 bin 250 TL olacağını söyledi.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI"

Kanuni düzenlemenin kısa sürede tamamlanacağını da sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3 bin 200 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle duracağız."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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