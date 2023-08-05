Muhittin Böcek gelininin yasak aşk isyanını yanlışlıkla Whatsapp’tan paylaştı

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, mesajlaşma uygulaması Whatsapp durumundan paylaştı.

Geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, dünya evine girdi. Nikâhı Başkan Böcek kıyarken, törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Düğünden bir yıl sonra Gökhan Böcek'in eşi Zeynep K. eşinin kendisin evli ve kuaför olan bir kadınla aldattığını fark edince boşanma davası açtı.

Sabah gazetesinde yer alan haberde iddiaya göre, Gökhan Böcek'ten boşanma aşamasında olan Zeynep K. mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan Muhittin Böcek'e zehir zemberek mesajlar yazdı. Ayrılık aşamasındaki gelişmelerde Muhittin Böcek'i ve ailesini suçlayan gelin Zeynep K'nın mesajı Muhittin Böcek'in WhatsApp uygulamasındaki durum kısmında paylaşıldı.

"Oğlunuzun kimseyle ilişkisini bitirdiği falan yok"

Muhittin Böcek'in Whatsapp uygulamasından paylaştığı mesajda "Size de yazıklar olsun. Bir kere babalık yapmadınız. Bu kadar zaman insan gibi sessiz sedasız bekledim. Kimsenin yüzünü düşürmedim, kimseye kötülük yapmadım. Arkamdan konuşuldu, namusuma kadar bile laf edildi. Ağzınızı açıp tek laf söylemediniz. Ben sizi babam verine koydum ama ne diyecektiniz ki Gökhan'a, size göre bunlar normal sizin normaliniz bu. Hepinizin tek düşündüğü siyaset ve kendi hayatınız. Hepiniz bu yalan hayatınızdan mutlusunuz öyle de kalın. Rahat edin açıklama falan da yapmayacağım. Tek düşünceniz o. Bir kere babalık büyüklük yapmadınız. Benim beklememem gerekiyor. Oğlunuzun kimseyle ilişkisini bitirdiği falan yok" yazdığı görüldü.

Böcek üç defa mesaj paylaştı

Bunun üzerine telaşa kapılan Muhittin Böcek, mesajı silerek paylaştığı yeni paylaşımda "WhatsApp uygulamam hacklenmiştir. Lütfen gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Saygılarımla..." yazdı. Daha sonra da Instagram hesabındaki hikaye bölümünden 3 defa mesaj paylaştı.

"Mesajlara itibar edilmesin"

İlk mesajında "Whatappım heklenmiştir", ikincisinde "Whats'upp uygulamam hacklenmiştir" diyen Başkan Böcek, üçüncü mesajında son düzeltmeyi "WhatsApp uygulamam hacklenmiştir" ifadeleri ile yaparak gelen mesajlara itibar edilmemesini istedi. Öte yandan Gökhan Böcek'in ise yaşadığı yasak aşk nedeniyle darp edildiği öne sürüldü.