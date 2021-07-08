Muharrem İnce'yi alkışlayan CHP'li partiden kovuldu

1475 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca çalışanlara kıdem tazminatı ödenmesi bazı şartlara bağlanmıştır. Buna göre, aynı işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olan ve iş sözleşmesi aşağıdaki nedenlerle sona eren işçilere kıdem tazminatı ödenmektedir.