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Muharrem İnce'yi alkışlayan CHP'li partiden kovuldu

CHP ilçe binasının önünde İnce'nin konuşmasını alkışlayan CHP'li yöneticiyi Kemal Kılıçdaroğlu, affetmedi.

Muharrem İnce'yi alkışlayan CHP'li partiden kovuldu
08 Temmuz 2021 Perşembe 11:29

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek CHP'den istifa edip Memleket Hareketi adı altında Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, şimdi de Türkiye'yi gezerek il teşkilatlarını kuruyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta CHP'nin kalesi sayılan Aydın Nazilli’ye ziyaret gerçekleştiren Muharrem İnce, CHP ilçe binasının da bulunduğu İstasyon Meydanı’nda halka seslendi.

CHP'Lİ YÖNETİCİLER ALKIŞLADI

İnce'nin konuşma yaptığı sırada parti binasının balkonuna çıkan bazı CHP'li yöneticiler merakla konuşmayı dinledi.

Ancak halka seslenen İnce’yi, CHP’li bazı yöneticilerin de alkışlaması CHP'nin 1 gündem konusu oldu.

KOVULDU

İnce’yi alkışlayanların arasında bulunan CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak’ın davranışı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından affedilmedi. 
Koçak, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.

Muharrem İnce yi alkışlayan CHP li partiden kovuldu #1

Muharrem İnce yi alkışlayan CHP li partiden kovuldu #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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