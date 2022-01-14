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Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin konuşan Muharrem İnce, "Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar" açıklamasında bulundu.

Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar
14 Ocak 2022 Cuma 23:54

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce'ye bir gazeteci, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sordu.

İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendilerini örnek almalarını isteyerek, partisinin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu ifade etti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ: DİKKATLİ OLSUNLAR

Bütün siyasi partilerin, üyelerinin önüne sandığı koymalarını öneren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun.

"ERDOĞAN KAZANIR"

Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayı yapacaksın, bu kadar basit.

ADAY OLAMIYORSAN VERECEKSİN KOLTUĞU"

Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir. Ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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