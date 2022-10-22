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Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında "İttifak düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. İnce, "Ümit Özdağ ile ittifak konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor...
Kamusaati
Kamusaati
22 Ekim 2022 Cumartesi 11:47

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV100 ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iftirasına tepki gösteren İnce 'Terörle mücadeleyi kötülemek için PKK ve sempatizanlarının uydurduğu bir palavraya nasıl bir CHP'li peşine takılabilir? Bu dağda mücadele eden askerin moralini bozmaz mı? Adına Tabipler Birliği denilen birisi çıkıyor, tam PKK temsilcisi. Tabiplere de sesleniyorum, görevinizi yapın. Sandığa gidin, değiştirin yapıyı.” ifadelerini kullandı.

CHP'NİN HDP'YE BAKANLIK VAADİ

'HDP'ye bakanlık verecek misiniz?' sorusuna yanıt veren 'Ben bakan makan dağıtmıyorum. Bakanlık verilecek kişiler bakanlık yapabilecek makamda olabilecek kişilerdir. Gürsel Tekin bakanlık verdi diye ben bakanlık vermeye mecbur muyum?' dedi.

''ÜMİT ÖZDAĞ İLE KONUŞUYORUZ''

Muharrem İnce, ''İttifak düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise ''Ümit Özdağ ile ittifak konuşuyoruz.'' şeklinde cevap verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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