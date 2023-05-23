Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim

Sinan Oğan'ın ikinci turda desteğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Katıldığı canlı yayında Erdoğan, "Kendisine teşekkür ediyorum, aramızda kesinlikle bir pazarlık olmadı. Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da." dedi.