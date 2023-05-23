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Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır." dedi.

Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı: Bugünü siyasetin dışında bir gündemle geçirdim
Kamusaati
Kamusaati
23 Mayıs 2023 Salı 01:08

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hasta olduğunu söyleyen İnce, hastanedeki bir fotoğrafını paylaştı.

HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İnce, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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SEVİM - 25 saniye önce
KILIÇDAROĞLU ADAMA ŞANTAJ YALAN KASET İDDALARIYLA ADAMA YAPMADIĞINI BIRAKMADI OYUMU MUHARREM BEY ÇEKİLDİĞİ İÇİN SİNAN OĞANA VERMİŞTİM 2. TURDA İLK DEFA ERDOĞANA OY VERECEĞİM HELAL OLSUN ADAMA
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