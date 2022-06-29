Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: Siz 11 ay bile dayanamazsınız

Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem diye millete yalan söylediğini belirten İnce, ittifakın 11 ay bile dayanamayacağını ileri sürdü.

2023 seçimlerine bir senelik süre kalırken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnce’nin açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri Millet İttifakı’na yönelik eleştirileri oldu.

Muhalefetin, millete güçlendirilmiş parlamenter sistem yalanları söylediğini belirten İnce, Libya tezkeresine CHP’nin ‘hayır’ demesinin Atatürk’ün partisine yakışmadığını söyledi.

DHA’nın haberine göre İnce, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Siz 11 ay bile dayanamazsınız”

Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 aydır. Siz 11 ay bile dayanamazsınız. Atatürk tartışılmayacak, Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışılmayacak, terörün her türlüsüyle mücadele edilecek, bunları konuşacaksınız. Erdoğan'dan kurtulmalıyız. Tarımı kim bitirdi? Ekonomiyi kim bitirdi? Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi? Ekonominin bu hale gelmesinde Babacan'ın payı yok mu? Türkiye'nin yeni bir duruşa ihtiyacı var. Onlar tıpış tıpış oy verilecek bir aday arıyorlar. Öyle bir adayı aday yaptıkları gün Memleket Partisi zirve yapacak. Bizi çökertmek için bazılarına milletvekili sözü verip operasyon çekmek istiyorlar. Alayınız gelse yapamazsınız. Türkiye'nin dik duruşlu partisiyiz ne yapacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

“Dağılırsınız siz, Erdoğan'ı yenseniz ne olacak…”

Bir aday bulacaklar onu 6 parti başkanı yönetecekmiş. Libya tezkeresine İyi Parti 'evet', CHP 'hayır' oyu verdi. Atatürk'ün partisine bu tezkereye 'hayır' oyu vermek yakışmadı. Mavi Vatan'a karşı mısınız siz? Bu 6'lı masa adayını seçtirmiş olsaydı bu tezkereye Cumhurbaşkanı ne diyecekti? Siz daha bu konuda anlaşamamışsınız. Dağılırsınız siz, Erdoğan'ı yenseniz ne olacak…

“Kendine güvenen biri varsa çıkar aday olur”

Milletvekillerinin hepsini genel başkanlar seçecek. Geçin bu işleri. Siz güçlendirilmiş genel başkanlarsınız. Gelin Memleket Partisi'ni örnek alın. Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek. Kendine güvenen biri varsa çıkar aday olur. Meclis'i güçlendirmeden bu sistem olmaz. 20 yıldır palavra dinledik yenisine ihtiyaç yok. Türkiye'nin yeni bir yola ihtiyaç var." dedi.

6'lı masaya davet edilmediğini belirten Muharrem İnce, "Türkiye'yi İzmir'e benzetirsek, Türkiye'yi mutlu ederiz." dedi.