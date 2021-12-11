Muharrem İnce CHP'den ayrılma sebebini anlattı

CHP ile yollarını ayırarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, "Bu CHP adamı kanser eder" sözleriyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadığı sorunları açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da partisinin Çorlu İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

CHP'den ayrılarak yeni bir partiyle yoluna devam eden Muharrem İnce, açılışa katılanlara bir belgesel izleterek Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşananları anlattı.

"'NİYE AYRI PARTİ KURDUN' DİYENLER BU BELGESELİ İZLESİN"

Belgeseli hazırlama nedenini söyleyen Muharrem İnce, “Bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Bu kayıt altında olsun da bu vicdansızlardan bu millet bir gün hesap sorsun diye yaptım. Bana niye gittin ayrı parti kurdun diyenlere bu belgeseli izletin. Bunu izletin ki ibret alsınlar.” ifadelerini kullandı.