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Muhalefetin depremzedeye konteyner oyunu: Konteyner için CHP'ye ya da HDP'ye üye olmamı istediler

Kahramanmaraş'ta esnaf ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede kurulan konteyner kentteki çadırda iftarını açtı. Ziyaret sırasında depremzede vatandaş muhalefetten dert yanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "CHP'ye ya da HDP'ye üye olmadığım için konteyner alamayacağımı söylediler." dedi.

Muhalefetin depremzedeye konteyner oyunu: Konteyner için CHP'ye ya da HDP'ye üye olmamı istediler
Kamusaati
Kamusaati
24 Mart 2023 Cuma 00:23

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından yaralar sarılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye ziyaretleri de sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için hazırlanacak toplu konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş'a geldi.

Bölgedeki incelemelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan konteyner kente geçti.

"Konteyner için CHP'ye ya da HDP'ye üye olmamı istediler"

O sırada depremzede bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten dert yandı. Depremzedenin söyledikleri bu kadarı da pes dedirtti.

Depremzede vatandaş, "CHP'ye ya da HDP'ye üye olmadığım için konteyner alamayacağımı söylediler." dedi.

"Vatansızlara üye olmam dedim"

Sözlerine devam eden vatandaş, "Ben dedim ki 'Ben canlarımı verdim. Ne sizin gibi vatansızlara gelir üye olurum, üye olmam, konteynerleri de istemiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı nedeniyle ilk iftarını burada konumlandırılan çadırda depremzedelerle birlikte açtı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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