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Muhalefetin adayı Mansur Yavaş mı? yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Areda Survey'den Son seçim anketinde seçmen, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefetten yüzde 41,3 ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor.

Muhalefetin adayı Mansur Yavaş mı? yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu?
Kamusaati
Kamusaati
10 Kasım 2022 Perşembe 22:55

Türkiye'de 2023 ylında yapılacak seçimler için geri sayım başladı...

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı resmiyet kazanırken; muhalefet cephesinde de belirsizlik hakim.

Siyasi partiler seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor. Son olarak da Areda Survey son araştırmasında, muhaleffetteki aday belirsizliğini ele aldı.

Areda'nın Ensonhaber.com'a özel olarak paylaştığı anketinde katılımcılara, "Sizce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusu yönlendirildi.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ı geride bıraktı

11 adayın yer aldığı listede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,3 ile zirvede yer alırken, onu yüzde 19,1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş  takip etti.

İşte 11 adaylı detaylı sonuçlar;

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,3
  • Mansur Yavaş: Yüzde 19,1
  • Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,0
  • Muharrem İnce: Yüzde 6,9
  • Meral Akşener: Yüzde 3,6
  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 3,3
  • Fatih Erbakan: Yüzde 2,8
  • Abdullah Gül: Yüzde 1,7
  • Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1,6
  • Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,8
  • Ali Babacan: Yüzde 0,8
  • Hiçbiri: Yüzde 9.0


Kaynak: Kamu Saati Özel
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