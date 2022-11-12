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Muhalefet partilerinden asgari ücrete zam önerileri

Merakla beklenen asgari ücret tartışmaları başlarken muhalefet partileri arasında en yüksek öneri 12 bin TL ile HDP'den geldi.

Muhalefet partilerinden asgari ücrete zam önerileri
Kamusaati
Kamusaati
12 Kasım 2022 Cumartesi 00:28

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı, ülkenin yeniden gündem konusu haline geldi.

2022 yılında 2 kez düzenlemeye gidilen asgari ücret, 2 bin 825 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Bu kez de gözler, aralık ayında açıklanacak olan 2023 zammına çevrildi.

CHP: 10 bin TL

Asgari ücret düzenlemesinde ilk talebin geldiği CHP, ücretin 10 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, talebini, "10 bin liranın altında olmaması lazım. Geçen yılın bütçesi 1 trilyon 700 milyardı, bu senenin bütçesi 4,5 trilyon lira. 1,7’den 4,5’a çıktı. Enflasyon bu, bu işte enflasyonu gösteriyor." ifadeleriyle açıkladı.

HDP: 12 bin TL

Bir diğer talep ise HDP'den geldi. HDP, asgari ücretin 12 bin TL olmasını istedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise, “Yapılan zammın hemen eridiğini düşünürsek, asgari ücretin ev kirasına yetmediğini de düşünürsek, yoksulluk verilerine göre şu anda en azından 12 bin TL olması gerekir.” şeklinde konuştu.

Diğer muhalefet partileri sessiz

6'lı masa üyelerinden İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nden ise henüz konu ile ilgili bir öneri gelmedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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