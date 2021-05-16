Muhalefet Erken Seçim İstiyor Ak Parti İse Anketlerde Düşüşte!!!

Ekonomide ve sosyal hayatta yaşanan bozulma, sandıkta uzun yıllar AKP’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih eden yurttaşların oy verme alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı. Son kamuoyu yoklamaları, AKP’deki düşüşü gözler önüne serdi.

Türkiye’nin önde gelen bir anket şirketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na son kamuoyu yoklamasını sundu. Anket sonuçları, özellikle AKP Genel Başkanı Erdoğan’a duyulan güvenin azalmaya başladığını ortaya çıkardı. Anket sonuçlarına göre, bugün seçim olsa 2018 seçimlerinde yüzde 52,6’lık oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a oy vereceğini açıklayanların oranı, yüzde 35,8’de kaldı. Ankete katılanların yüzde 48,4’ü Erdoğan’a oy vermeyeceğini kaydederken yüzde 15,8’lik kesim ise kararsız olduğunu ifade etti.

MUHALEFET ERKEN SEÇİM İSTİYOR

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, ankete katılan yurttaşlara, erken seçim beklentileri de soruldu. Sonuçlara göre, halkın yüzde 48’inin erken seçim beklentisi bulunmuyor. Yüzde 36 ise erken seçim istiyor. Yüzde 16’lık bir kesim ise tercih beyan etmedi. AKP’lilerin yüzde 19,4’ü, MHP’lilerin ise yüzde 19,1’i erken seçim istiyor. Bu oran CHP’lilerde yüzde 58,6, HDP’lilerde yüzde 51,9, İyi Partililerde ise yüzde 49,1 oranında.

“Koronavirüs dışında Türkiye’nin en büyük sorunu ne?” sorusunda ise ekonomik sorunlar ön plana çıktı. Ankete katılanların yüzde 52’si “en büyük sorun ekonomi” derken yüzde 12,1’i “adalet”, yüzde 9,3’ü “eğitim sistemi”, yüzde 8,5’i “yönetim sistemi”, yüzde 8’i “güvenlik”, yüzde 4,1’i “mülteci sorunu” dedi. Yüzde 6,1 ise diğer sorunları önemli bulduğunu bildirdi.

Anket, döviz kurundaki yüksek artış, sık sık değiştirilen Merkez Bankası Başkanı ve borsadaki kayıp, yurttaşların ekonomi politikasına duyduğu güveni büyük ölçüde sarstığını da gösterdi. Anket sonuçlarına göre, sadece yüzde 15,2’lk kesim “ekonomik gidişat iyiye gidecek” derken yüzde 71,7 ise “kötüye gidecek” dedi. Yüzde 13,1 ise “ekonomik gidişat aynı kalacak” dedi.

Yapılan Ankette Kayseri ilindeki düşüş ayrıca dikkat çekti. Kayseri'de yüzde 65 lik oy oranı olan Ak parti yüzde 35'e kadar geriledi.

İLK TURDA KAZANMALARI HAYAL OLDU

Artı TV ekranlarında konuşan siyaset danışmanı ve araştırmacı Dr. İbrahim Uslu, Erdoğan’ın artık Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kazanmasına yetecek bir oy oranının bulunmadığını söyledi.

Uslu, son yapılan araştırmalar hakknda bilgi verirken hem iktidar bloğuna hem de Erdoğan’a desteğin “ağır ağır” azaldığını belirtti.

Uslu, “Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söyleyen her üç kişiden birinin çeşitli mutsuzlukları var. Aslında onların da bir ayağı dışarıda. Bu mutsuzluklar bir süre daha devam edecek olursa onların arasında da kopmalar beklenebilir. Dolayısıyla böyle bir ivme yakalamışken muhalefetin dönüp Ankara’da olmayan seçimdeki hayali cumhurbaşkanlığı üzerinden bir polemiğe gireceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.