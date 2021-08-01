Muğla'nın Bodrum ilçesinde Milas'tan sıçrayan yangın yerleşim yerlerini tehdit edince 2 mahalle, bazı oteller ve tersaneler bölgesi boşaltıldı.Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da orman yangını Muğla'nın Bodrum ilçesinde Milas'tan sıçrayan yangın yerleşim yerlerini tehdit edince 2 mahalle, bazı oteller ve tersaneler bölgesi boşaltıldı.

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı.

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 2 mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Çevredekilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

BETON ŞİRKETİ MİKSERLERİ, POLİS TOMA'LARI DESTEK OLUYOR

Yangının etkisini artırması üzerine beton şirketlerine ait 30 mikser ile 5 polis TOMA'sı da söndürme çalışmalarına destek olurken vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

TERSANELER DE BOŞALTILDI

Tersanelerin bulunduğu alanı tehdit eden yangın nedeniyle tersanelerde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler kamyonlar ile tahliye edildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tekneler ile deniz kıyısındaki alana müdahale edildi.

YANGIN, YERLEŞİMLERE 5 METRE UZAKTA

Kamuya ait lojmanlara ve yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaşan yangında vatandaşlar yangın tüpleri ve kovalar ile seferber oldu. Vatandaşlar yangın bölgesine su ayran ve yiyecek getirerek ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile yarıştı.

BAŞKAN ARAS: "ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk olarak İçmeler bölgesi ardından da Mumcular Beyciler Mahallesi’ne geçerek, bilgi aldı, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürerken Başkan Aras, yazılı açıklama yapıp, itfaiye ekiplerinin trafikte yollara takılmaması ve hızlı bir şekilde yangına acil mücadele vermesi için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçları ile trafiğe çıkmamasını istedi. Sosyal medya hesaplarından vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Aras, "Sevgili Bodrumlular, İçmeler tersaneler bölgesinin tam üzerindeyiz. Burada ciddi bir yangın oldu. Bu bölge olduğu gibi yandı maalesef, tersanelere gelmeden yangını tutabildik. Ama şu an soğutma çalışmaları devam ediyor burada sıkı bir personel ve ekipmanla, asıl şimdi biraz daha Manastır Otel'in üstünde Forever Club'a doğru bölgede bir artış oldu. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şu anda ekiplerimiz de havadan karadan söndürme çalışmaları sürdürüyor. Birçok yerden ihbarlar ya da asılsız haberler geliyor. Bunlara itibar etmeyiniz. Halkımızdan ricam asılsız haberlere itibar etmemeleri, trafiğe çıkmamaları ve araçlarını bir an önce trafikten çekmeleridir. Farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına da mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" dedi.

"KRİZ MASASI OLUŞTURULDU"

Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor. Bodrum Belediyesi kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor" diye konuştu.

Bodrum'da orman yangını-Video

TAHLİYELER TEKNELERLE YAPILIYOR

Hızla ilerleyen alevler, Bodrum’un Mazı Mahallesi’ne ulaşınca Mazı Mahallesi tahliye edildi. Mumcular - Mazı yolu trafiğe kapatıldı. Mahalle sakinlerinin sahile doğru indirildi ve tahliye işleminin teknelerle yapıldı.

BAŞKAN ARAS: "EVLERİNİ BIRAKMAK İSTEMEYENLER HEMEN ÇIKSINLAR"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yukarı Mazı’da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Aşağı Mazı Köyü’ne gönderiyoruz, sahile gönderiyoruz. Alevler Yukarı Mazı köyüne doğru yaklaşıyor. Biraz daha doğuda Gökbel köyüne doğru da yaklaşıyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Evlerini tahliye etmek istemeyen vatandaşlarımız var. Onlar evlerinden hemen çıksınlar. Biz duman sebebiyle nefes almakta zorlanıyoruz, onun için bir an önce evlerini boşaltsınlar. Daha sonra her şey normale dönünce inşallah yine geri geleceğiz. Şu anda herkes alevlerle müdahale ediyor. Allah yardımcımız olsun."

BAZI OTELLER BOŞALTILDI

Öğlen saatlerinde Kumbahçe üzerinde çıkan yangın devam ediyor. Yangın rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangına karadan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan da helikopterle müdahale ediyor. Bu arada alevlerin bölgedeki bir otele yaklaşması üzerine oteldeki müşteriler tahliye edildi.

Yangında alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Kumbahçe ve Umurca Bölgesi’ndeki evlerdeki vatandaşların bazıları dumandan etkilenmemek için bölgeden ayrıldı.

Alevlere teslim olan Bodrum’da ekiplerin yangınları söndürmek için mücadelesi devam ediyor.