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Muğla'da yangın kontrolden çıktı yazlık villalara sıçradı

Muğla'da yangın kontrolden çıktı yazlık villalara sıçradı Muğla'nın meydana gelen yangın Gökova sahilindeki villalara sıçradı. Yangının büyümesiyle tatillerini bu bölgede geçiren yazlıkçılar evlerini boşalttı.

Muğla'da yangın kontrolden çıktı yazlık villalara sıçradı
03 Ağustos 2021 Salı 23:33

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde 5 gün önce başlayan orman yangını binlerce hektarlık alanı küle çevirdi.

YANGIN, VİLLALARA SIÇRADI

Yaşanan facia devam ederken, çok sayıda vatandaş bulundukları yerleri terketmek zorunda kaldı.

Bugün yangın etkisini Gökova sahilindeki tatil sitelerinde hissettirdi.

ÇATI KATLARI VE PERGOLELER YANDI

İki tatil sitesi ekipler tarafından boşaltılırken, Bazı villaların çatı katları, pergoleleri yandı.

Öte yandan jandarma güçleri Gökova'nın boşaltılması için talimat verdi.

Ören Bodrum karayolu ulaşıma kapatıldığı da öğrenildi.

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