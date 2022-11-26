0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
2
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 23.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen şiddetli sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Kamusaati
Kamusaati
26 Kasım 2022 Cumartesi 23:37

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 23.09'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.4 olarak açıkladı.

YERİN 9.9 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Sokak köpekleri yüzünden daha kaç çocuk hayatını kaybedecek
Sokak köpekleri yüzünden daha kaç çocuk hayatını kaybedecek
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (27 Kasım Pazar) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (27 Kasım Pazar) Haftalık burç yorumları
0
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 27 Kasım Pazar 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 27 Kasım Pazar 2022
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.