Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 23.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen şiddetli sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 23.09'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.4 olarak açıkladı.
YERİN 9.9 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.