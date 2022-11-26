Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Isınmak için yükseltilen doğal gaz ayarları ile birlikte faturalar da kabarmaya başlıyor. Bütçesini sarsmadan bu kışı nasıl atlatacağını düşünenlerin aklında hep aynı soru: Doğal gaz faturası nasıl düşürülür? İşte çok işinize yarayacak bilgiler.