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Müge Anlı, stüdyoda bacaklarına bakan konuğuna çok kızdı: Yararım senin beynini

Arife Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'ın tutarsız yanıtları hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı bezdirdi. Müge Anlı sorularına kaçak yanıt veren Sinan Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı, stüdyoda bacaklarına bakan konuğuna çok kızdı: Yararım senin beynini
Kamusaati
Kamusaati
02 Ocak 2023 Pazartesi 17:14

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ilginç dakikalar yaşandı. Programda son günlerde ele alınan konu kapsamında çok sayıda kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Sinan Sardoğan'ın programda konuştuğu sırada ortalık bir anda gerildi.

Çok sayıda kadın canlı yayına bağlanarak adam hakkında taciz iddialarında bulundu. Sardoğan ise Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı. Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ı uyardı. Arife Gökçe'ye taciz içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'a art arda sorular soran Müge Anlı sonunda çileden çıktı.

"Yine soruyorum, ne işin vardı bu mahallede. Tayfun'un 'Annemle konuşma ona mesaj atma' demesine rağmen hala daha onun mahallesine niye gidiyorsun?" diye soran Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark edince sert çıktı.

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a uyarıda bulundu: "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." Sinan Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum" diyerek kendini savundu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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