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Müge Anlı'nın programında Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, anlattıklarıyla Herkesi şaşkına uğrattı

Müge Anlı'nın programında cinayete kurban giden 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Eski eşinin kendisinden çoklu ilişki istediğini ifade eden genç kadın, "Ben evlendiğimdem beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu" dedi.

Müge Anlı'nın programında Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, anlattıklarıyla Herkesi şaşkına uğrattı
Kamusaati
Kamusaati
10 Kasım 2022 Perşembe 23:21

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen ve detaylarıyla herkesi şaşkına çeviren Selim Yalçınkaya cinayetiyle ilgili eski eşten çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Daha önceki programlarda Selim'in eski eşi Derya'nın, eşiyle arasında geçen mesajlaşmalar ortaya çıkmış ve bu mesajlar Müge Anlı dahil hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğratmıştı. Programda Derya'nın, eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren sunucu Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" demişti.

Programın yeni bölümünde de Yalçınkaya cinayeti gündeme gelirken, eski eş Derya, "ihanet yazışmalarıyla" ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Mesajlara açıklık getirmek istediğini söyleyen Derya, "Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim'in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında" dedi.

Genç kadının bu sözlerinden sonra stüdyoda "Vaay! Ne adammış ya" sesleri yükseldi. Müge Anlı'nın tepkilere müdahale etmesi sonrası konuşmasına devam eden Derya, "Ben evlendiğimden beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak' gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu" ifadelerini kullandı.

Derya, eşinin "çoklu ilişki" itirafını yanında oturan kadının yüzünü kapatarak izlemesi dikkat çekti. Sözlerine devam eden Derya, "Benim bu mesajları atmamın nedeni, kendisi bana sürekli baskı yapıp, artık bunu normal bir şeye getirmişti kendini tatmin etmek için" şeklinde konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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