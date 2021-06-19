Müge Anlı ekranlarında işlenen bir konu daha Türkiye'nin gündemine oturdu!

Böyle bir i-l-işki ne görüldü ne duyuldu! Başımıza taş yağacak! Yazıklar olsun. Bir de evli barklı kadın! Savunmasını b-a-kn nasıl yaptı!

Kocaeli Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran'da ortadan kayboldu. E-şiyle şi-dde-tli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen kayıp adamın ailesi, günlerdir haber alamadığı Bölükbaşı'nı bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Cesur Bölükbaşı'nın vaat edip satın alamadığı ev ve araba nedeniyle eşi tarafından sık sık şiddet görüp hatta bıçaklandığını iddia eden ailesi, genç adamın kaybından e-şini sorumlu tutuyordu.



DEFALARCA BAŞKA KADINLA YAKALADI

Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken kocasının kaybolduğunu dahi ailesine haber vermeyen Sevda Bölükbaşı ise kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Günlerdir izine ulaşılamayan e-şini defalarca başka bir kadınla görüşürken yakaladığını söyleyen Bölükbaşı, uyarılarına rağmen e-şinin bu konuşmalara devam ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan iddiaların hedefindeki genç kadın, evli ve bir çocuk babası Cesur Bölükbaşı ile görüştüklerini kabul etti.



"KOMŞUNUN İNTERNETİNİ BAĞLARKEN TANIŞTIK"

Cesur Bölükbaşı ile dini sohbetler yaptıklarını dile getiren genç kadın, kayıp adamla ilgili şöyle konuştu: "Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk. Telefonla konuşmaya, dertle-şmeye başladık. Poğaça yemeye gittiğimde de boynundaki tırnak izlerini gördüm. E-şi yapmış bu çizikleri… Cesur, e-şine söz verdiği ev ve arabayı almak için Türkmenistan'a gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum." Genç kadının rahat tavırları ve sözleri stüdyoda şaşkın yarattı. Duydukları karşısında tepki gösteren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Ya siz utanmıyor musunuz? Ne konuştunuz komşuya internet bağlamaya gelen adamla? Evli adam dertle-şemez seninle… Nesin sen Güzin Abla mısın?" dedi

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