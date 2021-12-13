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Müge Anlı, canlı yayında neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, yayınlarda neden hep elbise giydiğiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisine pantolonu yakıştırmadığını söyleyen Anlı, "Belirli bir tarzım var, özel bir nedenim yok" dedi.

Müge Anlı, canlı yayında neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum
13 Aralık 2021 Pazartesi 12:51

Uzun yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına sunan Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından mini elbiseli bir pozunu paylaşan Anlı, Kanal D'ye verdiği röportajda neden pantolon giymediğini anlattı.

"KENDİME ELBİSEYİ YAKIŞTIRIYORUM"

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' dallarında ödül alarak başarısını katlayan Müge Anlı, kıyafet tercihleri hakkında konuştu. Canlı yayında tercih ettiği kıyafetlerden bahseden Anlı, "Bana her gün özel kıyafet dikiliyor. Kulisimde ama çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum. Belirli bir tarz var etek boyu var göğüs boyu var, koy boyu var aynı şekilde yıllardır böyle" dedi.

Müge Anlı, canlı yayında neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum

Ekranda pantolon giymeyi tercih etmeyen ünlü sunucu bununla ilgili de "Özel sebebi yok, kendime elbise yakıştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, canlı yayında neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum


Kaynak: Kamu Saati Özel
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