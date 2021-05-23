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Müge Anlı Aylardır herkesten saklamış

Müge Anlı Aylardır herkesten saklamış
23 Mayıs 2021 Pazar 14:22

Aylardır herkesten saklamış

Hemde b!kın kim yapmış! Türkiyenin tanıdığı o isim sayesinde olmuş!canlı yayında müge anlıya
Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı'nın birkaç gündür bileğine bandaj taktığı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Merak edilen konuyla ilgili konuşan Anlı, bileğindeki sorunun aylar öncesine dayandığını söyledi.



"ZEYNEP BAYILIRKEN KOLUMU TUTUNCA BİLEĞİM ÇIKTI"



Canlı yayında koluyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, "Bizim bir tane Zeynep Ergül vardı bir kere gelip bana sarılmıştı. Bayılan insan kendini kaybeder, bu da bayılacağım diye benim kolumdan çekti. O günden beri ne yapsam bileğim gitti. Şimdi en ufacık bir şey de bileğim çıkıyor" ifadelerini kullandı.


ZEYNEP ERGÜL NEDEN PROGRAMA KATILDI?


Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti.
Zeynep Ergül'ün anlattıkları ise Müge Anlı'nın programına damga vururken konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline geldi.

Kaynak: Kamu Saati Özel
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