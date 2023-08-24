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Muayene ücretlerine yüzde 50 zam! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı uzmanlık alanlarındaki muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zam gelen bölümlerin arasında Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı gibi dallar da yer alıyor. İşte yeni muayene ücretleri...

Muayene ücretlerine yüzde 50 zam! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamusaati
Kamusaati
24 Ağustos 2023 Perşembe 22:12

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapıldı. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü Mükerrer sayısında yayımlandı.

BEYİN VE SİNİR, ÇOCUK, ACİL HEPSİNE ZAM GELDİ

Bugünkü yayımlanan 32289 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrerinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bazı kararlar aldığı belirtildi. Alınan karara göre, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde” belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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