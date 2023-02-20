MTA Diri Fay Haritasında Yenilenme! Eviniz Fay Hattından Mı Geçiyor?

Evinizin fay hattından geçip geçmediğini kolayca öğrenebilirsiniz. MTA diri fay haritasını yeniledi.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü diri fay hattını yeniledi. Buna göre evinizin fay hattından geçip geçmediğini kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Fay hatlarının olduğu noktalarda deprem riski oldukça fazla. Bu riskin ne kadar çok olduğunu yaşamış olduğumuz deprem faciasıyla da görme şansına sahip olduk. Türkiye’de diri fay hattı üzerinden geçen yerlerin nereler olduğuyla ilgili bilgi verildi. Yenilenmiş harita üzerinde fay hattının geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz. Deprem riski taşıyan yerlerin hangisi olduğuyla ilgili kontrollerin yapılarak önlem alınabilmesi mümkün.

Yenilenmiş haritada inceleme yapıldığında 485 diri fay belirlemesi yapıldı. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Diri Fay Hattı Geçen Yerler Belirlendi!

Büyük çaplı şekilde yaşamış olduğumuz deprem korkularımızın artmasına neden oldu. Ülkemizde gelen depremlerden korunmak, bir daha böyle durumla karşı karşıya kalmak istemeyenler diri fay hattı geçen yerleri merakla incelemeye koyuldu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından diri fay hattı olan yerler ile ilgili olarak yenileme paylaşımı yaptı. Buna göre yenilenen yerler ile ilgili inceleme yapıldığında toplamda 485 diri fay hattının olduğu tespit edildi.

Fay hatları olan yerler kırmızı ile işaretlenmiş olurken, pek çok vatandaş evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek amacıyla yenilenen haritayı da inceleme ihtiyacı duymaya başlıyor. Fay hatları üzerinde işaretli olan yerlerin neresi olduğunu merak edenler, MTA tarafından paylaşım yapılan diri fay hattı haritasına bakmaya başladı.

MTA’dan Diri Fay Hattı Haritası Yayımlandı!

MTA’dan diri fay hattı haritası yayımlandı. Böylelikle ülkemizde bir daha deprem olduğunda fay hattının geçen ve risk barındıran yerlerin hangi noktalar olduğu tespit edildi. Buna göre vatandaşlarımızda fay hattı olan yerlerde olup olmadığını, yenilenen harita üzerinden de detaylı incelemeler sonrasında öğrenme şansına sahip olacak. Yenilenen haritaya da bakıldığında 45 il ve 110 ilçenin fay hattı üzerinde olduğu belirlendi. MTA’nın yeni yayınlanan haritası ile 485 diri fay hattı bulunuyor.

Birinci derece riskli bölgeler

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci derece riskli bölgeler

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

Üçüncü derece riskli bölgeler

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Risk taşıyan ilçeler;

Adıyaman- Gölbaşı

Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara- Şereflikoçhisar

Antalya- Demre

Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir- Gönen, Manyaz

Batman-Kozluk

Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ- Palu, Sivrice

Erzincan- Üzümlü

Eskişehir- İnönü

Antep - İslahiye

Hakkari- Şemdinli

Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

Kayseri- Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale- Keskin

Kırşehir- Akpınar, Mucur

Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya- Gediz, Simav

Malatya- Akçadağ

Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin- Çamlıyayla, Mut

Muğla- Menteşe, Milas

Muş- Korkut, Varto

Niğde- Altunhisar, Bor

Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Urfa-Bozova

Siirt- Eruh

Şırnak- Beytüşşebap

Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

Van- Çaldıran, Özalp

Yalova- Altınova, Çınarcık