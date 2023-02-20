MTA Diri Fay Haritasında Yenilenme! Eviniz Fay Hattından Mı Geçiyor?

Evinizin fay hattından geçip geçmediğini kolayca öğrenebilirsiniz. MTA diri fay haritasını yeniledi.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü diri fay hattını yeniledi. Buna göre evinizin fay hattından geçip geçmediğini kontrol ederek öğrenebilirsiniz. Fay hatlarının olduğu noktalarda deprem riski oldukça fazla. Bu riskin ne kadar çok olduğunu yaşamış olduğumuz deprem faciasıyla da görme şansına sahip olduk. Türkiye’de diri fay hattı üzerinden geçen yerlerin nereler olduğuyla ilgili bilgi verildi. Yenilenmiş harita üzerinde fay hattının geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz. Deprem riski taşıyan yerlerin hangisi olduğuyla ilgili kontrollerin yapılarak önlem alınabilmesi mümkün.
Yenilenmiş haritada inceleme yapıldığında 485 diri fay belirlemesi yapıldı. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.
Diri Fay Hattı Geçen Yerler Belirlendi!
Büyük çaplı şekilde yaşamış olduğumuz deprem korkularımızın artmasına neden oldu. Ülkemizde gelen depremlerden korunmak, bir daha böyle durumla karşı karşıya kalmak istemeyenler diri fay hattı geçen yerleri merakla incelemeye koyuldu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından diri fay hattı olan yerler ile ilgili olarak yenileme paylaşımı yaptı. Buna göre yenilenen yerler ile ilgili inceleme yapıldığında toplamda 485 diri fay hattının olduğu tespit edildi.
Fay hatları olan yerler kırmızı ile işaretlenmiş olurken, pek çok vatandaş evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek amacıyla yenilenen haritayı da inceleme ihtiyacı duymaya başlıyor. Fay hatları üzerinde işaretli olan yerlerin neresi olduğunu merak edenler, MTA tarafından paylaşım yapılan diri fay hattı haritasına bakmaya başladı.
MTA’dan Diri Fay Hattı Haritası Yayımlandı!
MTA’dan diri fay hattı haritası yayımlandı. Böylelikle ülkemizde bir daha deprem olduğunda fay hattının geçen ve risk barındıran yerlerin hangi noktalar olduğu tespit edildi. Buna göre vatandaşlarımızda fay hattı olan yerlerde olup olmadığını, yenilenen harita üzerinden de detaylı incelemeler sonrasında öğrenme şansına sahip olacak. Yenilenen haritaya da bakıldığında 45 il ve 110 ilçenin fay hattı üzerinde olduğu belirlendi. MTA’nın yeni yayınlanan haritası ile 485 diri fay hattı bulunuyor.
Birinci derece riskli bölgeler
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
İkinci derece riskli bölgeler
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.
Üçüncü derece riskli bölgeler
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
En az riskli bölgeler
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.
Risk taşıyan ilçeler;
Adıyaman- Gölbaşı
Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara- Şereflikoçhisar
Antalya- Demre
Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir- Gönen, Manyaz
Batman-Kozluk
Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ- Palu, Sivrice
Erzincan- Üzümlü
Eskişehir- İnönü
Antep - İslahiye
Hakkari- Şemdinli
Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu
Kayseri- Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale- Keskin
Kırşehir- Akpınar, Mucur
Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya- Gediz, Simav
Malatya- Akçadağ
Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin- Çamlıyayla, Mut
Muğla- Menteşe, Milas
Muş- Korkut, Varto
Niğde- Altunhisar, Bor
Osmaniye- Düziçi, Toprakkale
Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Urfa-Bozova
Siirt- Eruh
Şırnak- Beytüşşebap
Sivas- Altınyayla, Yıldızeli
Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye
Van- Çaldıran, Özalp
Yalova- Altınova, Çınarcık