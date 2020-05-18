MSB: Yerli Silahımız Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

Son Dakika Haberleri.. MSB: Yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son Dakika Açıklamsında:
"Yerli ve millî imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi."
Öte Yandan Türkiye'nin 4 farklı tipte güdüm kiti bulunuyor.
T.C. Cumhurbaşkanlığı SSB Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin yerli ve milli güdüm kitlerini gösteren bir video yayınladı.
İsmail Demir paylaşımında, "Yerli ve milli güdüm kitlerimizin yeni teslimatları yapıldı." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin hassas güdüm kiti (HGK), kanatlı güdüm kiti (KGK), lazer güdüm kiti (LGK), Teber güdüm kiti olmak üzere 4 farklı tipte güdüm kiti bulunuyor.
HGK, mevcut 2,000lb MK-84 ve NEB bombalarını akıllı silaha çeviriyor.
• Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme
• Karıştırmaya dirençli
• Tüm hava koşullarında çalışabilir
• Görev başına daha az bomba, sorti ve personel
• Düşük lojistik ihtiyacı
• Düşük ikincil hasar
• Maliyet etkin
LGK, 500 lb sınıfındaki MK-82 ve 2,000 lb sınıfındaki MK-84 bombalarını maliyet etkin ve yüksek güvenilir akıllı mühimmata dönüştürüyor.
• Menzil: 6,5 NM (12 km)
• İrtifa: 0 - 40,000 ft MSL
• Taşıma/Bırakma Hız Limiti: 600 KIAS / 1.2 Mach
• Vuruş Hassasiyeti : < 30 ft (10 m)
• Görüş Açısı: 15°
• Harp Başlığı: 500 lb. MK-82 / 2,000 lb. MK-84
KGK, mevcut güdümsüz 1,000 lb’lik MK-83 ve 500 lb’lik MK-82 genel maksat bombalarını uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviriyor.
• Kanatları sayesinde kuyruk kitlerine göre arttırılmış menzil
• Uçağa hava savunma sistemlerinden korunması için uzak mesafe sağlayabilme
• Gece-gündüz her türlü hava koşulunda çalışabilme
• Tümleşik ANS/KKS (INS/GPS) ile hedefi hassas vurabilme kabiliyeti
• Kriptolu (karıştırmaya daha dayanıklı) veya kriptosuz askeri KKS (GPS) kullanma olanağı
• F-16C Blok40 ve F-4E/2020 savaş uçaklarına sertifiye
• Hedef/yol noktalarının ve vuruş açısının önceden planlanabilme yeteneği
• Pilot tarafından fırsat hedeflerinin uçaktan mühimmata yüklenebilmesi
• Yol noktası takip edebilme
• MIL-STD-1760 standardı ile uyumluluk
• Test Cihazı ile alt sistem seviyesine kadar test edilebilme yeteneği
TEBER, genel maksat bombalarını ataletsel ölçüm birimi (AÖB), küresel konumlama sistemi (KKS) ve yarı aktif lazer arayıcı başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getiriyor.
Güdüm Modları: Sadece AÖB, AÖB+KKS, AÖB+KKS+LAB, AÖB+LAB
Harp Başlığı: MK-81, MK-82
Arayıcı:Lazer Arayıcı Başlık (LAB)
Yaklaşma Sensörü: 2-15 m
Menzil (Min, Maks): 2-28 km
CEP – 50: < 3m
Manevra Kabiliyeti: ± 3g
Hareketli Hedef Kabiliyeti: < 50 km/h
Ağırlık (TEBER-82, TEBER-81): ~270 kg (595 lb), ~155 kg (345 lb)
Uzunluk (TEBER-82, TEBER-81): 2.65m (104″), 2.1m (81.5″)
İlgili Galeriler