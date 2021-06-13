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MSB: 'Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden'

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), eğitim uçuşundaki F-16’ların nefes kesen görüntüleri paylaşıldı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden” notu yer aldı.

MSB: 'Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden'
13 Haziran 2021 Pazar 18:25

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. F-16'lar ile nefes kesen hareketlerin yer aldığı video, Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından, "Kartal olur süzülürüz gökten, aslan olur kükreriz yerden" notuyla paylaşıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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