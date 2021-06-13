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MSB: 'Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 'Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
13 Haziran 2021 Pazar 18:40

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlere yönelik havadan ve karadan yapılan harekatlarla ‘Pençe-Şimşek' ve ‘Pençe-Yıldırım' operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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