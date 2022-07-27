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MSB'den Musul saldırısına kınama

Türkiye Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınayan MSB açıklamasında, sorumlularından derhal hesap sorulmasını gerektiği vurgulandı.

MSB'den Musul saldırısına kınama
Kamusaati
Kamusaati
27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:04

Türkiye'den Musul Başkonsolosluğu saldırısına tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Irak’ta Musul’un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Ölü ve yaralı yok, maddi hasar meydana geldi

Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, salsırıya uğrayan Türkiye Musul Başkonsolosluğu için bir açıklama yayınladı.

"Sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz"

Sert ifadelerin yer aldığı açıklama şu şekilde:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhâl sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz! Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir.

"Kimin sivillere saldırdığı görülmüştür"

Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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