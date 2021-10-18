Motorine zam üstüne zam! Cuma zam gelmişti, bu geceden itibaren geçerli olacak

Geçtiğimiz hafta cuma günü EPGİS tarafından yapılan açıklamayla akaryakıta zam gelmişti. Hafta sonu tatilinin ardından yeni yapılan zamlardan sonra motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş daha zam geldi.

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada motorine 41, benzine 14 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. EPGİS'ten yapılan yeni açıklamaya göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 23 kuruşluk daha fiyat artışı olacak.

DÖVİZ KURU ARTTI, ZAMLAR GELMEYE BAŞLADI

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.

EPGİS YENİ ZAMMI AÇIKLADI

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.