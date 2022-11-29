0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
2
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Motorine ikinci kez indirim bekleniyor

Yıl boyunca birçok kez zam uygulamasına gidilen motorine, gece yarısı gelen 82 kuruşluk indirimin ardından çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk indirim geliyor.

Motorine ikinci kez indirim bekleniyor
Kamusaati
Kamusaati
29 Kasım 2022 Salı 21:28

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın brent petrol fiyatlarına etkisi sürüyor.

Bu nedenle Türkiye'de akaryakıt ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor.

Araç sürücüleri de benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Motorine ikinci indirim 29 KASIM 2022

Son olarak motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim olmazken motorine yeni bir indirim daha bekleniyor.

Bu kapsamda çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirimin yolda olduğu belirtildi.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi
İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi
0
İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali
İBB bütçe görüşmelerinde Ekrem İmamoğlu'nun uykulu hali
0
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.