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Motorine bir zam daha geliyor!, AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Ekonomi Haberleri Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün zam gelen motorine bu gece yarısı 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha geliyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aşacak.

Motorine bir zam daha geliyor!, AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Kamusaati
Kamusaati
19 Ağustos 2022 Cuma 23:21

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gelmişti. Ancak bu gece yarısı akaryakıta bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinin litresi 1 lira 7 kuruş artacak. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 7 kuruşa, İzmir'de 25 lira 20 kuruşa, Ankara'da ise 25 lira 19 kuruşa çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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