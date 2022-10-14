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Motorine 99 kuruş zam geldi

15 Ekim (bu gece) cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam geldi.

Motorine 99 kuruş zam geldi
Kamusaati
Kamusaati
14 Ekim 2022 Cuma 20:43

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ

15 Ekim (bu gece) cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.

Fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı 27 liranın üzerine çıkacak. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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