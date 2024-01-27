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Motorine 1 lira 38 kuruş zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının son durumu merak edilirken bir zam gelişmesi yaşandı. Buna göre; motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir zam yansıyacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmenin 29 Ocak Pazartesi itibariyle geçerli olacağı öğrenildi.

Motorine 1 lira 38 kuruş zam geliyor
Kamusaati
Kamusaati
27 Ocak 2024 Cumartesi 21:30

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarını değiştirmeye devam ediyor. Yeni gelişmeye göre motorine 1 lira 38 kuruşluk bir zam bekleniyor. Fiyat artışının 29 Ocak Pazartesi günü itibariyle geçerli olacağı belirtiliyor.

Akaryakıt sektör kaynaklarının aktardığına göre, 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir fiyat artışı yansıyacak. Benzin ve LPG'de ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine yapılan son zam 20 Ocak'ta pompaya yansımış, motorin litre fiyatı 1 lira 15 kuruş artmış, 24 Ocak'ta ise benzine yansıyan zamla fiyatlar 1 lira 46 kuruş artmıştı. 18 Ocak'ta da LPG'ye yansıyan zamla fiyatlarda 40 kuruşluk artış kaydedilmişti.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı: 38,38 TL, motorinin litre fiyatı 40.21 TL

Ankara'da benzinin litre fiyatı: 39,04 TL, motorinin litre fiyatı: 40,98 TL

İzmir'de benzinin litre fiyatı: 39.25 TL, motorinin litre fiyatı: 41.19 TL

LPG ise ortalama 20 TL bir fiyat üzerinden satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıtta fiyatlar, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını duyurmuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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